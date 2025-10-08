Агент Глебова о Европе: «В каждой топ-лиге есть до пяти клубов, готовых заплатить 20 млн за Кирилла. Отступных нет, ЦСКА может обозначить сумму трансфера»

Агент Кирилла Глебова рассказал о претендентах на подписание игрока ЦСКА.

Ранее сообщалось , что 19-летний вингер интересен «Роме», «Бенфике» и «Атлетико».

«Никаких отступных в контракте Глебова нет. ЦСКА может обозначить свою сумму трансфера.

Надо понимать, что в каждом топ-чемпионате есть до пяти клубов, которые готовы заплатить 20 миллионов за Кирилла .

Англию мы не берем вообще, туда ехать сейчас очень сложно. Клубы из Испании или Италии готовы, наверное, заплатить за трансфер. Но сейчас сложно будет», – сказал Таймаз Харханов.

