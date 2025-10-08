Агент Глебова о Европе: «В каждой топ-лиге есть до пяти клубов, готовых заплатить 20 млн за Кирилла. Отступных нет, ЦСКА может обозначить сумму трансфера»
Агент Кирилла Глебова рассказал о претендентах на подписание игрока ЦСКА.
Ранее сообщалось, что 19-летний вингер интересен «Роме», «Бенфике» и «Атлетико».
«Никаких отступных в контракте Глебова нет. ЦСКА может обозначить свою сумму трансфера.
Надо понимать, что в каждом топ-чемпионате есть до пяти клубов, которые готовы заплатить 20 миллионов за Кирилла.
Англию мы не берем вообще, туда ехать сейчас очень сложно. Клубы из Испании или Италии готовы, наверное, заплатить за трансфер. Но сейчас сложно будет», – сказал Таймаз Харханов.
Агент Глебова об интересе «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики»: «Не удивлен, но Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА»
