Кирилл Глебов: «Спартак» – самый принципиальный соперник для ЦСКА, двойные эмоции и двойной настрой. Счет 3:0 в начале матча вселил в нас уверенность»

Кирилл Глебов назвал «Спартак» самым принципиальным соперником для ЦСКА.
Вчера ЦСКА в московском дерби одержал победу над «Спартаком» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ.
– Очень рады победе над «Спартаком». Все понимают, что это за матч. Победа была очень важна для нас и для болельщиков.
Счет 3:0 в самом начале матча вселил в нас уверенность. Хорошо, что мы довели дело до конца.
– Матчи против «Спартака» – самые принципиальные игры сезона?
– Конечно, кто бы что ни говорил, но «Спартак» – самый принципиальный соперник для ЦСКА.
Когда ты выходишь на этот матч, у тебя двойные эмоции и двойной настрой. На поле пытаешься отдать всего себя в такой игре, – сказал 19-летний полузащитник ЦСКА Глебов.
