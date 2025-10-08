  • Спортс
6

Агент Глебова об интересе «Атлетико», «Ромы» и «Бенфики»: «Не удивлен, но Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА»

Агент Кирилла Глебова оценил вероятность его перехода в европейский клуб.

Сообщалось, что 19-летний вингер ЦСКА интересен «Роме», «Бенфике» и «Атлетико».

«За такими ребятами, как Глебов, Батраков, Кисляк, следят многие европейские клубы. Они молоды, показывают высокий уровень в топ-клубах России.

Я часто общаюсь с представителями разных европейских клубов, их скаутские департаменты мониторят многие рынки, используют продвинутую статистику. Кирилл явно выделяется по фитнес-данным, совершает результативные действия. Поэтому, я не удивлен, что большие клубы проявляют к нему интерес, но сейчас Кирилл полностью сосредоточен на выступлениях за ЦСКА», — сказал Таймаз Харханов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
