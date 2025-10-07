Глебов из ЦСКА интересен «Атлетико», «Роме» и «Бенфике» (Иван Карпов)
Кирилл Глебов интересен нескольким европейским клубам.
По информации инсайдера Ивана Карпова, за полузащитником ЦСКА следят «Атлетико», «Рома» и «Бенфика». Утверждается, что скаутов этих клубов впечатлили скоростные данные игрока и его умение работать с мячом. Предложение о трансфере могут сделать уже зимой.
Сам футболист намерен в будущем продолжить карьеру в Европе.
Контракт Глебова рассчитан до 2027 года, в нем не указана сумма отступных. Договор может быть автоматически продлен еще на один сезон, если игрок проведет определенное количество матчей.
Статистику 19-летнего россиянина можно найти здесь.
