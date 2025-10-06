  • Спортс
  • Евсеев про 23 млн евро за Батракова: «Он больше стоит. Румменигге сказал, что Вольтемаде больше 30 млн не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 млн купил, представляете!»
14

Евсеев про 23 млн евро за Батракова: «Он больше стоит. Румменигге сказал, что Вольтемаде больше 30 млн не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 млн купил, представляете!»

Вадим Евсеев сравнил оценку стоимости Алексея Батракова и Ника Вольтемаде.

– Батраков стал самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt. Заслуженно?

– А разве оценка этого портала имеет какое-то значение?

– Это самый популярный ресурс по оценке рыночной стоимости игроков.

– И что? Румменигге (член наблюдательного совета «Баварии» – Спортс’‘) сказал, что Вольтемаде больше 30 миллионов евро не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 миллионов купил. За восемьдесят купил, представляете!

– А Батраков стоит 23 миллиона евро?

– Он больше стоит. Если дадут за него больше денег, будет еще больше стоить. «Локомотив» захочет – продаст.

– Ему стоит стремиться в Европу?

– Ну а куда ему еще стремиться. Конечно, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист «Локомотива» Евсеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
