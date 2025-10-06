Евсеев про 23 млн евро за Батракова: «Он больше стоит. Румменигге сказал, что Вольтемаде больше 30 млн не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 млн купил, представляете!»
Вадим Евсеев сравнил оценку стоимости Алексея Батракова и Ника Вольтемаде.
– Батраков стал самым дорогим российским игроком по версии Transfermarkt. Заслуженно?
– А разве оценка этого портала имеет какое-то значение?
– Это самый популярный ресурс по оценке рыночной стоимости игроков.
– И что? Румменигге (член наблюдательного совета «Баварии» – Спортс’‘) сказал, что Вольтемаде больше 30 миллионов евро не стоит, а «Ньюкасл» его за 80 миллионов купил. За восемьдесят купил, представляете!
– А Батраков стоит 23 миллиона евро?
– Он больше стоит. Если дадут за него больше денег, будет еще больше стоить. «Локомотив» захочет – продаст.
– Ему стоит стремиться в Европу?
– Ну а куда ему еще стремиться. Конечно, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист «Локомотива» Евсеев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
