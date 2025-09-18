Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й

Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом.

Это произошло после переоценки стоимости на Transfermarkt.

После увеличения цены на 11 млн евро Батраков оценивается в 23 млн. Он опередил Александра Головина и Матвея Сафонова – обоих оценили в 20 млн евро.

Рейтинг самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt:

1. Алексей Батраков , «Локомотив» – 23 млн евро

2-3. Александр Головин, «Монако » – 20 млн евро

2-3. Матвей Сафонов, «ПСЖ » – 20 млн евро

4-5. Константин Тюкавин, «Динамо» – 16 млн евро

4-5. Матвей Кисляк, ЦСКА – 16 млн евро

6. Максим Глушенков, «Зенит» – 12 млн евро

7-8. Сергей Пиняев, «Локомотив» – 10 млн евро

7-8. Иван Обляков, ЦСКА – 10 млн евро

9-12. Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» – 9 млн евро

9-12. Дмитрий Баринов, «Локомотив» – 9 млн евро

9-12. Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» – 9 млн евро

9-12. Александр Черников, «Краснодар» – 9 млн евро

