  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й
33

Батраков – самый дорогой российский футболист по версии Transfermarkt. Головин и Сафонов делят 2-е место, Кисляк – в топ-5, Глушенков – 6-й

Алексей Батраков стал самым дорогим российским футболистом.

Это произошло после переоценки стоимости на Transfermarkt.

После увеличения цены на 11 млн евро Батраков оценивается в 23 млн. Он опередил Александра Головина и Матвея Сафонова – обоих оценили в 20 млн евро.

Рейтинг самых дорогих российских футболистов по версии Transfermarkt:

1. Алексей Батраков, «Локомотив» – 23 млн евро

2-3. Александр Головин, «Монако» – 20 млн евро

2-3. Матвей Сафонов, «ПСЖ» – 20 млн евро

4-5. Константин Тюкавин, «Динамо» – 16 млн евро

4-5. Матвей Кисляк, ЦСКА – 16 млн евро

6. Максим Глушенков, «Зенит» – 12 млн евро

7-8. Сергей Пиняев, «Локомотив» – 10 млн евро

7-8. Иван Обляков, ЦСКА – 10 млн евро

9-12. Алексей Миранчук, «Атланта Юнайтед» – 9 млн евро

9-12. Дмитрий Баринов, «Локомотив» – 9 млн евро

9-12. Арсен Захарян, «Реал Сосьедад» – 9 млн евро

9-12. Александр Черников, «Краснодар» – 9 млн евро

Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Transfermarkt
рейтинги
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoМЛС
logoАлександр Черников
logoАрсен Захарян
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoМаксим Глушенков
logoЦСКА
logoАтланта Юнайтед
logoСергей Пиняев
logoДмитрий Баринов
logoПСЖ
logoМатвей Кисляк
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoРеал Сосьедад
logoАлексей Миранчук
logoМатвей Сафонов
logoМонако
logoКонстантин Тюкавин
logoИван Обляков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Спартак» против «Ростова»
5354 минуты назад
Семин о поведении Станковича: «Нужно оштрафовать его на внушительную сумму, и все сразу прекратится. Дисквалифицировать не надо»
514 минут назад
«Ахмат» заинтересован в Кузяеве. Черчесов видит в нем ключевого игрока и гарантирует хорошие финансовые условия (Sport24)
1029 минут назад
Бартомеу о деле Негрейры: «Барса» платила не за влияние на судей, а за отчеты. У нас лучшая команда, мы брали титулы с лучшим игроком мира благодаря собственным заслугам»
2637 минут назад
Директор «Балтики» о 0:0 с «Зенитом»: «Были лучше гегемона по всем метрикам. Их футболисты выдохнули после окончания игры, кажется»
2441 минуту назад
Асенсио предстанет перед судом по делу о распространении секс-видео с несовершеннолетней. Прокуратура требует 2,5 года тюрьмы для защитника «Реала»
40сегодня, 12:25
«Эвертон» приглашал Канчельскиса на открытие стадиона: «Я не смог, у нас идет чемпионат. Граждане Великобритании хорошо относятся к России, я спокойно приезжаю»
18сегодня, 12:17
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
55сегодня, 12:05
Голенков о списке литературы для футболистов: «Добавил бы книгу «Как научиться играть в футбол». Мне ее подарил фотограф в «Ростове»
12сегодня, 12:01
Сперцян и Энрике – самые дорогие игроки РПЛ. Батраков и Кисляк подорожали больше всех, Жерсон и Ливай подешевели на 3 млн евро (Transfermarkt)
33сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Роналдо: «Бразилия может добиться чего угодно на ЧМ-2026. Анчелотти – блестящий тактик, победитель. Верю, что Неймар будет важен, критика преувеличена»
2 минуты назад
Батраков об отъезде в Европу: «Хочется когда-нибудь сравнить, как у нас и как там. Не скажу, что всем надо уезжать. Но сейчас многих подкупают еврокубки»
115 минут назад
Нагучев прокомментирует матч «Краснодара» и «Зенита» в 9-м туре РПЛ, Генич – игру «Спартака» и «Крыльев»
325 минут назад
«Акрон» встретится с «Рубином». Тольяттинцы, поддержите клуб в домашней игре против казанцев!
27 минут назадРеклама
Нойер о 3:1 с «Челси»: «То, как играла «Бавария» – достижение. Наша цель – победа в Лиге чемпионов, нужно делать домашнее задание»
452 минуты назад
Фанат «Овьедо» оштрафован на 4000 евро за расизм в адрес Мбаппе и Винисиуса. Расследование суда продолжается
1сегодня, 12:12
Нижний Новгород создал первую в России спортивную метавселенную в Roblox
сегодня, 11:30Игры
Гогличидзе ошибочно диагностировали рак: «В Ростове у меня заболело бедро – анализы показали вторую степень. Жена тогда была беременна, переживали всей семьей»
5сегодня, 11:18
Яровинский о футбольных школах в Китае: «Они взяли кальку из Японии. Много работы с мячом, все тренировки объемные – на физическую форму дают домашние задания»
3сегодня, 11:02
Макаров выбыл на 2-3 недели. У вингера «Динамо» ушиб колена и растяжение связок
9сегодня, 10:27