Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»

Федор Смолов не верит, что Алексей Батраков стоит 23 млн евро.

Дмитрий Егоров: «Батраков – топ, никто не спорит. И стоит он умопомрачительных денег. Сколько, 23 млн евро?

Федор Смолов: «Это такой булщит вообще. Как оценить, что он стоит 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он столько стоит? Где мы можем посмотреть, что он стоит 23 млн?

Что, в алгоритмы Transfermarkt заложен тот факт, что он в списках топ-клубов? Там учитываются возраст, количество сыгранных минут и результативные действия.

Возможно, когда он перейдет в топ-клуб и проведет 2-3 сезона на таком уровне, тогда и будет столько стоить.

Андрей Панков: «Батраков каждый год в разных списках Golden Boy…»

Смолов: «Серега Пиняев был в Golden Boy . Он 40 млн стоит, по-твоему?

15 миллионов Батраков стоит, но какие 23, серьезно? Луиса Энрике за 23 млн кто-нибудь купит сейчас? Он 35 млн стоил зимой.

Егоров: «Зенит» заплатит 23 млн за Батракова?»

Смолов: «Наверное, да. Но «Зенит » мы выносим за скобки. Хотя не 23 млн, я думаю. Может, 20 млн дадут».