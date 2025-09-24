Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
Дмитрий Егоров: «Батраков – топ, никто не спорит. И стоит он умопомрачительных денег. Сколько, 23 млн евро?
Федор Смолов: «Это такой булщит вообще. Как оценить, что он стоит 23 млн? Где мы играем, чтобы оценить, что он столько стоит? Где мы можем посмотреть, что он стоит 23 млн?
Что, в алгоритмы Transfermarkt заложен тот факт, что он в списках топ-клубов? Там учитываются возраст, количество сыгранных минут и результативные действия.
Возможно, когда он перейдет в топ-клуб и проведет 2-3 сезона на таком уровне, тогда и будет столько стоить.
Андрей Панков: «Батраков каждый год в разных списках Golden Boy…»
Смолов: «Серега Пиняев был в Golden Boy. Он 40 млн стоит, по-твоему?
15 миллионов Батраков стоит, но какие 23, серьезно? Луиса Энрике за 23 млн кто-нибудь купит сейчас? Он 35 млн стоил зимой.
Егоров: «Зенит» заплатит 23 млн за Батракова?»
Смолов: «Наверное, да. Но «Зенит» мы выносим за скобки. Хотя не 23 млн, я думаю. Может, 20 млн дадут».