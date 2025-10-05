Вольтемаде забил в 3-м матче подряд за «Ньюкасл» – с пенальти «Ноттингему». У купленного за 85+5 млн евро форварда 4 гола в 7 матчах

Ник Вольтемаде забил в третьем матче подряд за «Ньюкасл».

23-летний нападающий сборной Германии реализовал пенальти на 84-й минуте матча 7-го тура АПЛ «Ньюкасл» – «Ноттингем Форест » (2:0).

Ранее Вольтемаде забил «Юниону» в Лиге чемпионов (4:0) и «Арсеналу» (1:2) в АПЛ .

Это седьмая игра для Ника за английский клуб. Он также забивал в дебютном матче – «Вулверхэмптону» (1:0).

Напомним, что «Ньюкасл » за рекордные 85+5 млн евро купил Вольтемаде у «Штутгарта». Подробная статистика выступлений игрока – здесь .