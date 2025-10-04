Батраков забил 9 голов в 11 турах Мир РПЛ и лидирует в списке бомбардиров

Алексей Батраков идет на чистом 1-м месте в списке бомбардиров Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива» реализовал пенальти на 43-й минуте игры с «Динамо » в 11-м туре.

Это 9-й гол 20-летнего футболиста в текущем чемпионате. Мирлинд Даку из «Рубина » забил 8 раз, Максим Глушенков из «Зенита» – 6.

Также Батраков идет вторым в лиге по системе «гол+пас». У него 11 результативных действий, у Эдуарда Сперцяна («Краснодар ») – 14.

