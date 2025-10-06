  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каррагер о словах Румменигге о Вольтемаде: «Настоящее неуважение. Когда увидел эту цитату, то подумал: «Знаете что? Очень надеюсь, что парень затолкает эти слова ему обратно в рот»
7

Каррагер о словах Румменигге о Вольтемаде: «Настоящее неуважение. Когда увидел эту цитату, то подумал: «Знаете что? Очень надеюсь, что парень затолкает эти слова ему обратно в рот»

Джейми Каррагер оценил высказывание про Ника Вольтемаде.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в контексте перехода Ника Вольтемаде за 85 миллионов евро заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег».

«Мне очень нравится игра Ника Вольтемаде. Я увидел эту цитату несколько дней назад. И меня она разозлила, а я ведь даже не болельщик «Ньюкасла».

Ему не следовало так неуважительно отзываться, особенно о другом немецком игроке. Это было бы во всех новостях Германии, а там живут его семья и друзья.

Это наша работа [говорить], мы эксперты, а не те, кто связан с таким фантастическим клубом [как «Бавария»]. Это настоящее неуважение.

Когда я это увидел, то подумал: «Знаете что? Я очень надеюсь, что парень затолкает эти слова ему обратно в рот».

И по тому, как Вольтемаде начал карьеру в АПЛ, похоже, он так и сделает», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Как вам дерби?12500 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoНик Вольтемаде
logoНьюкасл
logoбундеслига Германия
logoКарл-Хайнц Румменигге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» не уволил Станковича после заседания совета директоров. Тренер продолжает работу («СЭ»)
3511 минут назад
Мостовой о «Динамо»: «Не знаю Мэддисона, но надо слушать тех, кто футболу жизнь отдал. Я что, буду Карпину звонить и советовать? Если бы был в штабе, то советовал бы правильные вещи»
2122 минуты назад
«Барса» может подписать Адейеми летом, если он не продлит контракт с «Дортмундом» (Sky Sport)
2951 минуту назад
Тренер «Кайрата» о том, что Калмурза получил машину после «Реала»: «Если хотите поддержать – дарите клубу автобус или микроавтобус. Неправильно выделять одного, это командный спорт»
46сегодня, 12:31
Мать Карпина о тренере: «Сын очень добрый, но правдолюб, справедливость – его больной конек. Даже я ему говорю: «Господи, ну попридержи ты свой язык!»
62сегодня, 12:12
«Оренбургу» нравится вариант с назначением Игнашевича. Кержаков и Федотов – другие кандидаты (Sport24)
36сегодня, 12:01
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Дзюба о незабитом пенальти «Зениту»: «Нужно будет отмазаться перед командой. Но после этого получил столько теплоты и доброты, сколько от голов не получаешь»
23сегодня, 11:50
Овчинников о Торопе: «Один из самых сильных вратарей в РПЛ. Единственный, кто выступает в европейской манере, не боится играть на выходах»
20сегодня, 11:43Видео
Каннаваро возглавил сборную Узбекистана вместо Кападзе, выведшего команду на ЧМ-2026
60сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
КДК рассмотрит скандирования оскорблений про «Спартак» фанатами ЦСКА и «Локо» на матче Кубка
1 минуту назад
Алана Мамаева об алиментах от Павла: «14 тысяч платит исправно каждый месяц. Так сильно хочу замуж и детей рожать, прям аж плачу сижу»
513 минут назадФото
Губерниев о Сперцяне: «Расистский выпад надо выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но нужно понять, было ли все так, как рассказал игрок «Ахмата»
232 минуты назад
Глушаков не звал Рианчо на свой прощальный матч: «Чем он занимается, куриным хозяйством? Я с ним особо и не работал, уже и забыл про него»
645 минут назад
Первая лига. «Урал» в гостях у «КАМАЗа», «Челябинск» сыграет с «Енисеем»
1654 минуты назад
Аршавин о школьных годах: «У меня был дрянной характер. Я порвал журнал во 2-м классе, после этого меня выгнали из одной школы»
559 минут назад
Григорян об 11-метровом в ворота «Спартака»: «По духу футбола это не пенальти, а фигня. Это вообще не контакт для меня»
17сегодня, 12:49
Григорьянц о расистском скандале: «КДК рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске»
4сегодня, 12:47
«Пари НН» официально вернулся на «Совкомбанк Арену» после оценки поля комиссией РФС
1сегодня, 12:36
Мостовой о пенальти в ворота «Спартака»: «Спорный. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с ВАР не могут разобраться»
14сегодня, 12:21