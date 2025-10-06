Каррагер о словах Румменигге о Вольтемаде: «Настоящее неуважение. Когда увидел эту цитату, то подумал: «Знаете что? Очень надеюсь, что парень затолкает эти слова ему обратно в рот»

Джейми Каррагер оценил высказывание про Ника Вольтемаде.

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в контексте перехода Ника Вольтемаде за 85 миллионов евро заявил: «Могу поздравить тех в «Штутгарте», кто нашел «идиота», заплатившего столько денег» .

«Мне очень нравится игра Ника Вольтемаде . Я увидел эту цитату несколько дней назад. И меня она разозлила, а я ведь даже не болельщик «Ньюкасла ».

Ему не следовало так неуважительно отзываться, особенно о другом немецком игроке. Это было бы во всех новостях Германии, а там живут его семья и друзья.

Это наша работа [говорить], мы эксперты, а не те, кто связан с таким фантастическим клубом [как «Бавария »]. Это настоящее неуважение.

Когда я это увидел, то подумал: «Знаете что? Я очень надеюсь, что парень затолкает эти слова ему обратно в рот».

И по тому, как Вольтемаде начал карьеру в АПЛ , похоже, он так и сделает», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.