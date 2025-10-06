Губерниев о Сперцяне: «Расистский выпад надо выжигать каленым железом и карать по всей строгости. Но нужно понять, было ли все так, как рассказал игрок «Ахмата»
«Краснодар» обыграл «Ахмат» в 11-м туре чемпионата России (2:0). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара» получил желтую карточку «за провокационные действия».
После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратился в КДК РФС, инцидент должны рассмотреть 16 октября.
«Если будет доказан расистский выпад со стороны Сперцяна, то надо это выжигать каленым железом и карать по всей строгости.
Но сначала нужно понять, действительно ли все было так, как рассказал игрок «Ахмата», – заявил ведущий и комментатор «Матч ТВ».
«Краснодар» об обвинении «Ахмата» в адрес Сперцяна: «У нас интернациональный коллектив — проявление расизма в таком окружении просто невозможно»
Фетисов об обвинении Сперцяна в расизме: «Депутатам Госдумы неправильно вмешиваться – это внутреннее дело РПЛ и РФС. У них есть правила и регуляторы»