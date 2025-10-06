Агкацев об обвинении Сперцяна в расизме: «Не сомневаюсь: все, кто пытаются очернить имя Эдо, скоро принесут извинения»

Станислав Агкацев не верит обвинениям в расизме в адрес Эдуарда Сперцяна.

После матча РПЛ «Краснодар » – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«Близко знаю Эдика очень много лет и никогда в жизни не поверю в то, что он мог себе позволить сказать эти слова.

Ни капли не сомневаюсь, что справедливость восторжествует и все, кто пытаются очернить репутацию и имя Эдо, в скором времени принесут свои извинения. Кэп, я рядом», — написал вратарь «Краснодара» в своем телеграм-канале.

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК