  • Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»
3

Гасилин об обвинении Сперцяна в расизме: «Знаю его с положительной стороны, но на эмоциях может произойти всякое. Такие ситуации не красят лигу – должны быть санкции, если это подтвердится»

Алексей Гасилин высказался об обвинении Эдуарда Сперцяна в расизме.

После матча РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«Я, конечно, знаком со Сперцяном, знаю этого человека, как и многие, с положительной стороны. На эмоциях может произойти всякое.

Конечно, такие ситуации не красят лигу. Надо еще подтвердить его слова, дождемся разбирательства.

На такой почве нельзя оскорблять людей. Какие-то санкции должны быть, если это подтвердится», – сказал экс-нападающий «Зенита».

«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК

Агкацев об обвинении Сперцяна в расизме: «Не сомневаюсь: все, кто пытаются очернить имя Эдо, скоро принесут извинения»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
дискриминация
