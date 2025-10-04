  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
66

Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»

Сергей Семак заявил о непонимании трактовок назначения пенальти за игру рукой.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью с «Акроном» в 11‑м туре Мир РПЛ – 1:1. На 95‑й минуте матча Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, который судья Сергей Цыганок назначил после подсказки ВАР за попадание мяча в руку Дугласу Сантосу.

– Ваше мнение по эпизоду с пенальти, была ли рука у Дугласа Сантоса? Ожидали, что Артем не забьет?

– Любой игрок может не забить. По поводу пенальти: все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти.

А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить.

Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок. Могу привести 10 моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают? – сказал тренер «Зенита» Семак.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от главы судейского корпуса Милорада Мажича, некоторые арбитры следуют им, другие – критериям ФИФА.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2851 голос
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoДуглас Сантос
logoсудьи
logoМатч ТВ
видеоповторы
Сергей Цыганок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
40сегодня, 12:35
Дзюба не забил второй пенальти в сезоне – «Сочи» и «Зениту». У «Акрона» три незабитых 11-метровых в этом чемпионате
19сегодня, 12:21
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
577сегодня, 12:15Live
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
25 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
710 минут назадLive
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
10 минут назадПодкасты
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
5712 минут назад
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
1735 минут назад
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
6338 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» принимает «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
640 минут назадLive
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
40сегодня, 12:35
Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»
38сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
12 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 0:1 – Баумгартнер забил на 7-й. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
65 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов». 2:0 – Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился. Онлайн-трансляция
179 минут назадLive
Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
39 минут назад
«Байер» – «Унион». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
155 минут назад
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»
1020 минут назад
Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
525 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Факел» принимает «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
340 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
145 минут назад