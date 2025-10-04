Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»

Сергей Семак заявил о непонимании трактовок назначения пенальти за игру рукой.

Сегодня «Зенит» сыграл вничью с «Акроном » в 11‑м туре Мир РПЛ – 1:1. На 95‑й минуте матча Артем Дзюба не смог реализовать пенальти, который судья Сергей Цыганок назначил после подсказки ВАР за попадание мяча в руку Дугласу Сантосу.

– Ваше мнение по эпизоду с пенальти, была ли рука у Дугласа Сантоса? Ожидали, что Артем не забьет?

– Любой игрок может не забить. По поводу пенальти: все уже давно запутались с трактовками. Когда мяч попадает в руку внизу с близкого расстояния, это не пенальти.

А потом была трактовка, что мяч попадает в руку с близкого расстояния, и это пенальти. В матче с Самарой, по‑моему. Такой момент достаточно спорный, где судья не поставил. Тогда сказали, что если мяч летит в ворота, то надо ставить.

Сейчас мяч летит не в ворота с близкого расстояния, рука была, вопрос трактовок. Могу привести 10 моментов в нашем матче, где такие пенальти не ставили. Естественно, для меня это темный лес. Понятия не имею, что это такое. Арбитры сами‑то понимают? – сказал тренер «Зенита » Семак .

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщал , что судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от главы судейского корпуса Милорада Мажича, некоторые арбитры следуют им, другие – критериям ФИФА.