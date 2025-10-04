  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
40

Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»

Сергей Семак подвел итоги матча с «Акроном» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ.

– Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у «Акрона».

Наш пропущенный мяч – грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально.

Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить.

– Чем вызвана замена Мантуана?

– Не очень удачная игра. До этого пару моментов терял позицию. Нужно было что‑то делать, – сказал тренер «Зенита» Семак.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2854 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoГуставо Мантуан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба не забил второй пенальти в сезоне – «Сочи» и «Зениту». У «Акрона» три незабитых 11-метровых в этом чемпионате
19сегодня, 12:21
Чемпионат России. «Зенит» не выиграл у «Акрона», «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» против «Локомотива», ЦСКА сыграет со «Спартаком» в воскресенье
577сегодня, 12:15Live
Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту» при 1:1. Цыганок после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Акрона» из-за игры рукой Дугласа в штрафной
86сегодня, 12:10Фото
«Зенит» не проигрывает 11 матчей подряд – 3 ничьих и 8 побед
39сегодня, 12:08
«Акрон» не выигрывает 9 матчей подряд в РПЛ после слов Дзюбы «планируем побороться за чемпионство, гранды, берегитесь». Команда Тедеева идет 13-й таблице РПЛ
12сегодня, 12:05
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
36 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
711 минут назадLive
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
11 минут назадПодкасты
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
5713 минут назад
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
1836 минут назад
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
6439 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» принимает «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
641 минуту назадLive
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
6755 минут назад
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»
38сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
13 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 0:1 – Баумгартнер забил на 7-й. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
66 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов». 2:0 – Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился. Онлайн-трансляция
1710 минут назадLive
Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
410 минут назад
«Байер» – «Унион». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
156 минут назад
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»
1121 минуту назад
Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
526 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Факел» принимает «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
341 минуту назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
146 минут назад