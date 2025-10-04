Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
Сергей Семак подвел итоги матча с «Акроном» (1:1) в 11-м туре Мир РПЛ.
– Начали матч хорошо, до забитого мяча был хороший контроль. После забитого интенсивность наша стала ниже, было пару опасных подходов у «Акрона».
Наш пропущенный мяч – грубая ошибка. В остальном в обороне сыграли нормально.
Вторая часть первого тайма в атаке не понравилась, второй тайм в этом плане был лучше. Не получался удар, к сожалению, не смогли победить.
– Чем вызвана замена Мантуана?
– Не очень удачная игра. До этого пару моментов терял позицию. Нужно было что‑то делать, – сказал тренер «Зенита» Семак.
