  Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту» при 1:1. Цыганок после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Акрона» из-за игры рукой Дугласа в штрафной
79

Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту» при 1:1. Цыганок после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Акрона» из-за игры рукой Дугласа в штрафной

Артем Дзюба не забил пенальти в матче против «Зенита» на 95-й минуте.

«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Мир РПЛ.

На 92-й минуте Дуглас Сантос сыграл рукой в своей штрафной площади после удара головой Жилсона Беншимола.

Главный арбитр встречи Сергей Цыганок после видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота петербуржцев.

К мячу подошел нападающий «Акрона» Артем Дзюба, однако на пятой компенсированной минуте не реализовал пенальти. После его удара верхом мяч слегка задел перекладину и отправился на трибуны.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча «Акрон» – «Зенит».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
