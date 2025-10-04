Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту» при 1:1. Цыганок после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Акрона» из-за игры рукой Дугласа в штрафной
Артем Дзюба не забил пенальти в матче против «Зенита» на 95-й минуте.
«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Мир РПЛ.
На 92-й минуте Дуглас Сантос сыграл рукой в своей штрафной площади после удара головой Жилсона Беншимола.
Главный арбитр встречи Сергей Цыганок после видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота петербуржцев.
К мячу подошел нападающий «Акрона» Артем Дзюба, однако на пятой компенсированной минуте не реализовал пенальти. После его удара верхом мяч слегка задел перекладину и отправился на трибуны.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Спортс’’ провел текстовую трансляцию матча «Акрон» – «Зенит».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
