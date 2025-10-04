Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»

Игорь Федотов согласился с назначенным пенальти в ворота «Зенита».

«Акрон » и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Мир РПЛ .

На 92-й минуте Дуглас Сантос сыграл рукой в своей штрафной площади после удара головой Жилсона Беншимола . Главный арбитр встречи Сергей Цыганок после видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота петербуржцев.

«Правильное решение принимает ВАР в лице Москалева и приглашает на просмотр не назначения 11-метрового удара в ворота команды «Зенит » за игру рукой.

Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» за игру рукой.

Рука игрока №5 команды «Зенит» отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение: 11-й удар», – написал бывший арбитр Игорь Федотов.