  • Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18

Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»

Игорь Федотов согласился с назначенным пенальти в ворота «Зенита».

«Акрон» и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Мир РПЛ.

На 92-й минуте Дуглас Сантос сыграл рукой в своей штрафной площади после удара головой Жилсона Беншимола. Главный арбитр встречи Сергей Цыганок после видеопросмотра назначил 11-метровый в ворота петербуржцев.

«Правильное решение принимает ВАР в лице Москалева и приглашает на просмотр не назначения 11-метрового удара в ворота команды «Зенит» за игру рукой.

Правильное решение принимает Цыганок и назначает 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» за игру рукой.

Рука игрока №5 команды «Зенит» отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение: 11-й удар», – написал бывший арбитр Игорь Федотов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Игорь Федотов
logoВладимир Москалев
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАкрон
logoЗенит
Сергей Цыганок
logoДуглас Сантос
logoЖилсон Беншимол
видеоповторы
