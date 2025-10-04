Дзюба не забил второй пенальти в сезоне – «Сочи» и «Зениту». У «Акрона» три незабитых 11-метровых в этом чемпионате

Артем Дзюба не забил второй пенальти в нынешнем сезоне РПЛ.

«Акрон» и «Зенит » сыграли вничью 1:1 в матче 11-го тура Мир РПЛ .

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на пятой компенсированной минуте ко второму тайму не реализовал 11-метровый удар .

Это второй незабитый для форварда пенальти в этом сезоне. Еще одна попытка была не использована в матче 2-го тура против «Сочи» (4:0).

В общей сложности это третий незабитый пенальти для «Акрона » в сезоне. Стефан Лончар не реализовал 11-метровый в игре 3-го тура против «Спартака» (1:1).