Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)

Арбитры РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой, которые ввел Милорад Мажич.

Изначально глава департамента судейства РФС требовал от судей ориентироваться на оценки эпизодов от ФИФА, которые были на клубном ЧМ в США, а также на свои личные нововведения: если после успешной блокировки мяч попадает в руку, то фола – нет. Вне зависимости от того, в результате чего произошло касание – удара, навеса или прострела. Милорад просил фиксировать фол, если рука была высоко задрана и/или находилась вблизи линии ворот.

После 6-го тура Мир РПЛ Мажич поменял свои же рекомендации (катализатором послужил эпизод из матча «Акрон » – «Оренбург», в котором Сергей Карасев не назначил пенальти.

Кроме того, серб попросил обращать внимание и на направление полета мяча. Если он двигался в сторону ворот и попал в руку, то это фол, несмотря на то, что у ФИФА подобный критерий отсутствует.

Это возмутило арбитров, потому что нельзя одну часть чемпионата отыграть по одним правилам, а другую – по иным, сообщает инсайдер Иван Карпов .

Канал «Шеф-поVAR» в телеграме, близкий к РФС и ЭСК, сообщил, что также судьям нужно смотреть – после чего мяч попал в руку. Если по воротам был удар – это пенальти, а если передача и/или прострел – нет. Так аргументируется, почему в матчах «Акрон» – «Оренбург » и «Сочи » – ЦСКА должен был назначаться 11-метровый удар, а в игре «Балтики» и «Зенита»- нет.

Некоторые судьи уже кулуарно признали, что не понимают трактовок правил игры рукой, которые ввел Мажич. Из-за этого в судейском корпусе «царит полное непонимание происходящего».

Часть арбитров продолжает следовать за Мажичем и ориентируется на его требования, другая перестала слушать начальника и при работе отталкивается от критериев ФИФА, а не их трактовок сербом. Это привело к тому, что судьи действуют непоследовательно и в похожих ситуациях принимают разные решения.

«Есть мнение, что зимой Мажич может покинуть свой пост. Поговаривают, что Милорад ждет предложения из Саудовской Аравии. Если дождется, то вместо него судейский департамент РФС может возглавить узбек Абдуллаев», – написал Карпов.

Аршавин о пенальти ЦСКА: «Нам судьи с пеной у рта доказывали: когда мяч отскакивает от своего тела тебе в руку – это не пенальти. Или нам скажут, что трактовки опять поменялись?»

Похоже, камбэк ЦСКА начался с ошибочного пенальти. За такую руку же не должны давать, правда?