Мареска хотел бы, чтобы Санчес дал забить Мбемо, а не удалился: «Лучшее решение, и Роберт понимает. Но вратарю нужно решить за секунду-две – это непросто»

Энцо Мареска хотел, чтобы вратарь «Челси» дал забить «МЮ» и не был удален.

«Манчестер Юнайтед » дома обыграл «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ .

У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме – вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте за фол против Бриана Мбемо , хавбека «Юнайтед» Каземиро – в добавленное время после второй желтой карточки. Матч обслуживал арбитр Питер Бэнкс.

– Вратарю приходится очень быстро принимать решение, но, находясь на бровке, вы бы предпочли, чтобы он не фолил и дал сопернику забить гол? Ведь в таком случае вы уступаете 0:1, но играете с одиннадцатью футболистами, а не с десятью.

– Это лучшее решение, ведь у нас еще остается 95 минут до конца матча. Думаю, даже Роберт это понимает. Но это сложно, ведь ему нужно принять решение за секунду или две, так что это непросто.



Однако если вы спросите меня, я предпочту пропустить гол после трех минут с начала матча, чем остаться без одного футболиста после трех минут, – сказал главный тренер «Челси» Мареска .

