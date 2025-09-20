  • Спортс
Мареска об 1:2 с «МЮ»: «Нельзя удаляться на «Олд Траффорд» через три минуты после начала матча. После красной Каземиро «Челси» был намного лучше»

Энцо Мареска прокомментировал поражение «Челси» в Манчестере.

«Манчестер Юнайтед» дома обыгра «Челси» (2:1) в 5-м туре АПЛ. У обоих клубов удалили по одному футболисту в первом тайме – вратаря «синих» Роберта Санчеса на 5-й минуте, хавбека «Юнайтед» Каземиро – в добавленное время. Матч обслуживал арбитр Питер Бэнкс.

– Красная карточка изменила игру уже через три минуты. После их красной карточки, когда стало по 10 футболистов на поле, игра изменилась уже в нашу сторону. Нам нужно было начать матч лучше.

Да, это красная. Мы должны были бить пенальти за фол на Жоао Педро.

– Прокомментируйте три замены в первом тайме.

– Они атаковали впятером, поэтому и идея была в том, чтобы защищаться впятером. Когда игра 11 на 11, можно защищаться вчетвером.

Игра, вероятно, изменилась после того, как они получили красную карточку – мы были намного лучше.

Сегодня утром Палмер прошел тесты – он не был готов на все 100%. Клуб, его партнеры и вся команда приложили фантастические усилия. К сожалению, Коул не был готов на все 100%.

Нам нужно было начать игру лучше. Нельзя позволять себе удаление на «Олд Траффорд» после трех минут, – сказал главный тренер «Челси» Мареска.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
