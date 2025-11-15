Каземиро: «Неймар – из другого мира, он незаменим для Бразилии, если в хорошей форме. Я играл с Роналду, превращавшим все в голы, Бензема и другими великими, и Неймар – из их числа»

Каземиро: Неймар – игрок из другого мира.

Каземиро считает, что здоровый Неймар должен ехать на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии .

«Мне выпала честь поиграть с великими футболистами. Я играл с Криштиану в его лучший период, когда каждое его касание оборачивалось голом. Я играл с Лукой Модричем, Тони Кроосом , Марсело , Бэйлом , Бензема . Мы говорим о людях, в сумме выигравших больше 10 «Золотых мячей», верно?

Слушайте, и Неймар неизбежно попадает в этот список, правда? Каждый делает то, что хочет, на поле и за его пределами. У меня другой стиль жизни, более спокойный, но нельзя списывать Неймара со счетов, если он в форме. Когда он в порядке физически и психологически, он лучший с большим отрывом. Я фанатею от него.

Я знаю его с тех пор, как мне было 12 лет. Он всегда отличался от других. Он способен решить исход матча в любой момент. Говорить об игре с Неймаром – это привилегия. Невероятный парень. И я хорошо знаю, как он работает. Все, что он сделал в футболе, не совпадение, этого нельзя добиться только за счет таланта, надо работать, посвящать себя футболу.

Он незаменим для любой национальной команды. Если он будет в хорошей форме, то будет очень важен для нас, потому что это игрок из другого мира», – отметил хавбек.