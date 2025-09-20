Мареска о 1-м голе «МЮ»: «Был офсайд, похоже. Но этот гол – часть игры, а удаление у «Челси» спустя 3 минуты на «Олд Траффорд» – нет»

Энцо Мареска разглядел офсайд в первом голе «МЮ».

«Челси» уступил манкунианцам в 5-м туре АПЛ (1:2) на выезде. На 5-й минуте вратарь «синих» Роберт Санчес получил красную карточку, в добавленное в первому тайму время был удален Каземиро у «МЮ ».

«Я только что посмотрел гол Бруну по телевизору. Похоже, там был офсайд. Но если судьи решили, что нет – возможно, они уверены в этом. Этот гол – часть игры, это факт. Но то, что не является частью игры – это красная карточка, которая полностью изменила ход матча.

Мы пропустили два гола, которых должны были избежать. Но особенно красная карточка: спустя три минуты, в гостях на «Олд Траффорд», – это тяжелое испытание для любой команды.

Когда уже у соперника появилась красная карточка, и мы играли 10 на 10, мы контролировали игру, создавали моменты и забили. Но это уже была совсем другая игра – 10 на 10», – сказал главный тренер «Челси ».