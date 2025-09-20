  • Спортс
  • Аморим про 2:1 с «Челси»: «Красная Санчесу помогла «МЮ» доминировать, хотя мы и так диктовали ход матча. Но мы пытались создать себе проблемы – нельзя играть как Каземиро»
Аморим про 2:1 с «Челси»: «Красная Санчесу помогла «МЮ» доминировать, хотя мы и так диктовали ход матча. Но мы пытались создать себе проблемы – нельзя играть как Каземиро»

Рубен Аморим рад, что «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (2:1).

«Каждая победа, особенно сейчас, важна, тем более в матче с сильным соперником.

Мы правильно начали игру. Очень агрессивно. Красная карточка [Роберту Санчесу] помогла нам доминировать, но мы и так диктовали ход матча. Мы забили два гола, а потом попытались сами себе создать проблемы. Мы всегда что-нибудь такое придумываем себе. Матч должен был идти совершенно иначе.

Каземиро чувствует себя еще хуже, чем я. Мы победили, так что я в какой-то степени забуду про это, а он будет переживать, поскольку он профессионал. Он понимает, что сделал. Он достаточно опытен для того, чтобы понимать, что так играть нельзя. Ему совершенно не все равно.

Нам было тяжело в конце игры, но мы заслужили победу.

Наших фанатов легко порадовать: если ты отдаешь все силы – они тебя поддержат. Нашим футболистам нужно это понять.

Теперь нам нужно забыть это приятное чувство, которое дарит победа, и вернуться к мыслям о необходимости побеждать в следующем матче», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
