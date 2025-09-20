«Челси» не побеждает с августа – два поражения подряд и ничья. Команда Марески выиграла 2 из 6 матчей сезона
«Челси» потерпел второе поражение подряд.
Команда Энцо Марески сегодня уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 5-м туре АПЛ. 17 сентября она проиграла «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов.
В шести матчах сезона лондонцы одержали всего две победы, последнюю – в августе. Также на их счету две ничьих и два поражения.
23 сентября «Челси» встретится с «Линкольн Сити» в Кубке лиги.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
