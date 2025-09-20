«Челси» не побеждает с августа – два поражения подряд и ничья. Команда Марески выиграла 2 из 6 матчей сезона

«Челси» потерпел второе поражение подряд.

Команда Энцо Марески сегодня уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 5-м туре АПЛ. 17 сентября она проиграла «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов.

В шести матчах сезона лондонцы одержали всего две победы, последнюю – в августе. Также на их счету две ничьих и два поражения.

23 сентября «Челси» встретится с «Линкольн Сити» в Кубке лиги.