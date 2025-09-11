Депутат Терюшков про дело Смолова: «За дефицит словарного запаса, вседозволенность, игнорирование норм придется подумать над своими ошибками. На чужих футболисты не учатся»

Депутат Роман Терюшков отреагировал на уголовное дело в отношении Федора Смолова.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Динамо», «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

10 сентября стало известно , что на Смолова завели уголовное дело.

«Культура поведения напрямую связана с уровнем образования и воспитания. Федору, очевидно, не хватило слов, чтобы выразить мысли и чувства. В ход пошли кулаки.

За невнимательное отношение к наставлениям старших, которые, наверняка учили Федора только хорошему, за дефицит словарного запаса, вседозволенность, а также за игнорирование общественных норм придется теперь подумать над ошибками в статусе фигуранта уголовного делопроизводства.

На чужих ошибках футболисты явно не учатся. Считают, что надежнее на своих», – сказал депутат Госдумы РФ Терюшков.