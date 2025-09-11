Адвокат об уголовном деле Смолова: «Шансы на реальное лишение свободы минимальны. Речь идет о преступлении средней тяжести»

Адвокат рассказала, что грозит Федору Смолову за драку в «Кофемании».

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Накануне стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

«Думаю, шансы на реальное лишение свободы у Смолова минимальны. В его случае речь идет о преступлении средней тяжести, а не хулиганстве. У нас [в деле Кокорина – Мамаева] была совокупность легкого вреда здоровью — по непонятной до сих пор мне причине — и хулиганства. Но там самым тяжелым был именно состав хулиганства.

А здесь стороны могут примириться, и на этом дело будет прекращено. Но это обстоятельство не реабилитирующее. Обвиняемому придется выплатить некую сумму, которую потерпевший назовет. Потерпевший выразит согласие с прекращением уголовного дела, и на этом все закончится.

Второй вариант — если они не примирятся. Но даже в этой ситуации шансов на реальный срок не так много. Все равно потребуется некое возмещение вреда, затрат на лечение. А дальше будет назначено какое-то наказание, но, повторюсь, шансов на реальный срок здесь, на мой взгляд, немного», — сказала Наталья Шатихина.