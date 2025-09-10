Депутат Свищев о драке Смолова: «Федор мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта. Рассказывал бы юным спортсменам, как важно держать себя в руках»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о скандале с Федором Смоловым.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно , что на Смолова завели уголовное дело.

«Я считаю, что Смолов должен понести ответственность в соответствии с законом. Но важно, чтобы подобные истории становились не только наказанием, но и уроком.

Федор мог бы взять на себя общественную нагрузку – посещать спортивные школы, встречаться с юными спортсменами, рассказывать о том, как важно держать себя в руках и соблюдать этические нормы. В такой роли он мог бы превратиться в амбассадора кодекса этики российского спорта.

Личный пример – даже негативный – способен стать уроком для молодого поколения и помочь воспитать уважение к сопернику и к самому спорту», – написал депутат Госдумы в своем телеграм-канале.