Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»

Дмитрий Губерниев высказался о скандале с Федором Смоловым.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело .

«Я не удивлюсь, если Смолов сядет. Ситуация оказалась серьезнее, у пострадавшего травмы. Все видели видео инцидента, Федор виноват. Виноват – пусть отвечает.

Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности, а в итоге по глупости, по недомыслию, по жестокости люди попадают в передряги, наносят ущерб другим, вредят здоровью и сами потом в тюрьме сидят. Бестолковый ты, Федя!» – сказал комментатор «Матч ТВ».