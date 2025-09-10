Дмитрий Васильев об уголовном деле Смолова: «Не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет, но наказание должно быть. Иначе общество решит, что одним все можно, а другим – нет»

Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию с Федором Смоловым.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно , что на Смолова завели уголовное дело.

«Перед законом все равны. К публичным людям, не важно, из какой сферы они – спорт или что-то другое, повышенное внимание. Это очевидно. Поэтому эта категория известных людей должна особенно следить за своим языком, поступками, действиями. Смолов допустил ошибку. Я не сомневаюсь, что он хороший человек и искренне сожалеет о случившемся. Но в любом случае нельзя давать спуска тем, кто нарушил закон.

Если футболист избежит наказания за нарушение закона, общество не поймет этого и решит, что одним все можно, а другим – нет. Этого нельзя допускать. Я не хочу, чтобы к Смолову было применено самое суровое наказание, но наказание должно быть. Он же челюсть сломал человеку, куда это годится?» – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .