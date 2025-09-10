  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8

Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»

Светлана Журова допустила, что Федора Смолова спровоцировали, чтобы заработать.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

«Если это правда, то Смолов, конечно, должен понести наказание. Нужно провести непредвзятое расследование. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу с переломом.

Пока этот инцидент со Смоловым вызывает очень много вопросов, на которые может ответить только следствие. Это могла быть провокация. Люди увидели знаменитого футболиста и, видимо, захотели зацепить его чем-то. Известных людей, не только футболистов, всегда провоцируют. Порой это делают, чтобы заработать. Поэтому футболистам, спортсменам я советую контролировать себя в общественных в местах в два раза больше, чем кому-либо.

А среди простых людей мало стычек, что ли? Просто мы о них не знаем, эти случаи с обычными людьми никому не интересны. А если популярный человек попал в передрягу, конечно, это будет обсуждаться во всех СМИ», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28126 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoпремьер-лига Россия
происшествия
Государственная дума
logoСветлана Журова
logoФедор Смолов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
49 минут назад
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
1722 минуты назад
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
927 минут назад
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
1434 минуты назад
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
1058 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
34сегодня, 12:12
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
6сегодня, 11:58
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15сегодня, 11:56
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
77сегодня, 11:46
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
114 минут назад
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
24 минуты назадРеклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
938 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
847 минут назад
Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
5сегодня, 12:24
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
3сегодня, 12:14
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9сегодня, 12:04
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
11сегодня, 11:23
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
17сегодня, 11:16