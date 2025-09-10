Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.
Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.
«Если это правда, то Смолов, конечно, должен понести наказание. Нужно провести непредвзятое расследование. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу с переломом.
Пока этот инцидент со Смоловым вызывает очень много вопросов, на которые может ответить только следствие. Это могла быть провокация. Люди увидели знаменитого футболиста и, видимо, захотели зацепить его чем-то. Известных людей, не только футболистов, всегда провоцируют. Порой это делают, чтобы заработать. Поэтому футболистам, спортсменам я советую контролировать себя в общественных в местах в два раза больше, чем кому-либо.
А среди простых людей мало стычек, что ли? Просто мы о них не знаем, эти случаи с обычными людьми никому не интересны. А если популярный человек попал в передрягу, конечно, это будет обсуждаться во всех СМИ», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.