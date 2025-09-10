Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»

Светлана Журова допустила, что Федора Смолова спровоцировали, чтобы заработать.

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Сегодня стало известно, что на Смолова завели уголовное дело .

«Если это правда, то Смолов, конечно, должен понести наказание. Нужно провести непредвзятое расследование. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу с переломом.

Пока этот инцидент со Смоловым вызывает очень много вопросов, на которые может ответить только следствие. Это могла быть провокация. Люди увидели знаменитого футболиста и, видимо, захотели зацепить его чем-то. Известных людей, не только футболистов, всегда провоцируют. Порой это делают, чтобы заработать. Поэтому футболистам, спортсменам я советую контролировать себя в общественных в местах в два раза больше, чем кому-либо.

А среди простых людей мало стычек, что ли? Просто мы о них не знаем, эти случаи с обычными людьми никому не интересны. А если популярный человек попал в передрягу, конечно, это будет обсуждаться во всех СМИ», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.