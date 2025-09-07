«С новым лимитом откроются ворота для молодых россиян на разных позициях. В ЦСКА ушел Роша – играет Лукин». Тренер России U21 Шабаров про РПЛ

Тренер молодежной сборной России ждет больше молодых россиян при новом лимите.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

– Центральный защитник – самая дефицитная позиция в российском футболе на сегодняшний день?

– Для национальной сборной, наверное, да. Потому что мы видим, что выборка в эту зону не самая большая.

У нас, в молодежке, игроков на эту позицию достаточно. Но все они играют в Первой или Второй лиге. В клубах РПЛ очень мало русских центральных защитников. Потому что цена ошибки на этой позиции очень велика. Поэтому доверять молодому центральному защитнику гораздо сложнее, чем атакующему игроку.

Например, ушел Роша из ЦСКА , и тут же появляются возможность у Лукина . Если бы Роша не ушел, может быть, Матвей так бы и не играл. Уйдет еще пару легионеров, там еще появятся новые молодые игроки. Поэтому такая тенденция есть.

Когда вступит в силу новый лимит, тогда откроются ворота для молодых футболистов на разных позициях, – сказал Иван Шабаров.