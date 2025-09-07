  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о лимите: «Отмените его, если хотите развития. Российский футболист будет сигарету курить, понимая, что останется в составе и будет играть»
17

Канчельскис о лимите: «Отмените его, если хотите развития. Российский футболист будет сигарету курить, понимая, что останется в составе и будет играть»

Андрей Канчельскис призвал отменить лимит на легионеров в российском футболе.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении ужесточить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить. Видели ли в Италии, Франции, Испании и других странах лимит? Да, там есть ограничение по футболистам не из стран Евросоюза.

Если хотите, чтобы российский футбол развивался, отмените его. Нельзя создавать его искусственно! Российский футболист будет курить сигарету, ведь будет понимать, что он останется в составе и будет играть. Уже когда есть конкуренция, он будет понимать, что нужно тренироваться и доказывать. Почему вообще в федерации футбола думают о лимите?» – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3383 голоса
Да, вполнеСборная России по футболу
Нет, этого малоВалерий Карпин
Все эти матчи ничего не значатАртем Дзюба
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
Министерство спорта России
logoАндрей Канчельскис
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич против ужесточения лимита: «Министерство не должно здесь влиять. Думайте, как развивать игроков в Первой и Второй лиге, а РПЛ трогать не стоит»
107сегодня, 08:40
Орлов об успехах бразильцев из «Зенита»: «Они же тренируются под руководством Семака – значит, учебно-тренировочный процесс у него построен правильно»
12вчера, 17:29
Дегтярев допустил введение налога на легионеров: «Если есть горячее желание потратить 30 млн на иностранца, пожалуйста. Но расходы умножим на два: столько положить в фонд развития детей»
209вчера, 14:50
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
14 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3320 минут назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1630 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
16844 минуты назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4756 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
4056 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
32сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 2:0 – Де Брюйне и Доку забили. Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
25 минут назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
9 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
326 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
835 минут назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
443 минуты назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
8сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56