  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Монсон об ужесточении лимита в РПЛ: «Не согласен с Дегтяревым – в спорте не может быть ограничений. Нельзя поддерживать ни дискриминацию России, ни с ее стороны»
50

Монсон об ужесточении лимита в РПЛ: «Не согласен с Дегтяревым – в спорте не может быть ограничений. Нельзя поддерживать ни дискриминацию России, ни с ее стороны»

Джефф Монсон не согласен с ужесточением лимита в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».

«В какой-то степени это может быть ответ на действия других стран.

Я не согласен с Дегтяревым и считаю, что ни в одном виде спорта не может быть никаких ограничений. Нельзя поддерживать ни дискриминацию по отношению к России, ни с ее стороны.

Спорт – площадка, где люди представляют свою родину на весь мир. Спортсмены тратят годы своей жизни на тяжелейшие тренировки, а какой-то политик скажет им, что они не могут играть в России? Нет, это несправедливо», – заявил депутат Курултая Республики Башкортостан и бывший боец ММА Джефф Монсон.

Романцев о лимите: «Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни и Думбия были украшением РПЛ. В Англии не допускали легионеров без нужного числа матчей за сборные – просто и разумно»

Нули России с Иорданией – как вам?23721 голос
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
Михаил Дегтярев
Политика
logoДжефф Монсон
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев о лимите: «Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни и Думбия были украшением РПЛ. В Англии не допускали легионеров без нужного числа матчей за сборные – просто и разумно»
41вчера, 15:29
Геннадий Орлов: «Зенит» грамотно покупает и продает. Вспомните, за сколько продали Халка, Малкома. Сейчас за Энрике предлагают 70 млн евро! Но, думаю, не продадут»
8312 августа, 14:18
Тарханов о лимите: «Я хочу, чтобы у нас играло больше русских, в последнее время приезжают посредственные легионеры»
59 августа, 11:17
Главные новости
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
27 минут назадТесты и игры
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским. Сам откажется от гражданства»
634 минуты назад
Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»
1сегодня, 21:26
Соболев о «Зените»: «Конкуренция сумасшедшая, никто не чувствует себя первым номером. Поначалу мне было тяжеловато, не мог забить, но сейчас неплохо выступаю»
9сегодня, 21:16
Гюлер о Ямале: «У нас разные амплуа и стили, сравнивать было бы неправильно. У него большой талант»
13сегодня, 21:09
Семак про 5:3 с «Сьоном»: «О таком можно только мечтать – проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой, при 25 000 болельщиков»
16сегодня, 20:50
Квалификация ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Англия обыграла Андорру, Сербия одолела Латвию
181сегодня, 20:49
«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»
7сегодня, 20:40
Пирс Морган: «В жизни неизбежны три вещи: смерть, налоги и голы Роналду. 40 лет – а он продолжает вколачивать мяч в сетку и обновлять мировые рекорды»
49сегодня, 20:15
«Байер» связался с Моттой. «Ювентус» сэкономил бы 15 млн евро, согласись Тиаго на эту работу, но тренер склоняется к отказу
32сегодня, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»
222 минуты назадФото
Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками – это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»
29 минут назад
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
242 минуты назад
Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
743 минуты назад
«Аль-Ахли» за 25 млн евро купил хавбека Франции U21 Атангана у «Реймса»
250 минут назад
Из-за дыры в газоне глубиной 20 сантиметров прервали матч Австрии и Кипра в отборе ЧМ. Пауза продлилась 7 минут, пока яму не заделали
253 минуты назадФото
«Делю игроков на два типа. Первый – те, кому Бог ниспослал дар, как Тотти; по работе Франческо с мячом видно, что он другой. Второй – те, кто сочетают талант с трудом, как Роналду». Фьенга о форвардах
4сегодня, 21:09
Товарищеские матчи. США против Южной Кореи, Мексика сыграет с Японией
1сегодня, 21:01Live
Кин о 2:0 с Андоррой: «Англия откатилась к старым настройкам. Поперечные, обратные передачи – нужно больше подавать, не усложнять игру. Они слишком часто отходят назад»
3сегодня, 21:01
Родри о разрыве «крестов»: «Травма имела большее значение, чем «Золотой мяч». Приз стал глотком свежего воздуха в момент, когда мне было реально тяжело»
5сегодня, 20:40