Монсон об ужесточении лимита в РПЛ: «Не согласен с Дегтяревым – в спорте не может быть ограничений. Нельзя поддерживать ни дискриминацию России, ни с ее стороны»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить лимит на легионеров в чемпионате России: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение. Дискуссий быть не может».
«В какой-то степени это может быть ответ на действия других стран.
Я не согласен с Дегтяревым и считаю, что ни в одном виде спорта не может быть никаких ограничений. Нельзя поддерживать ни дискриминацию по отношению к России, ни с ее стороны.
Спорт – площадка, где люди представляют свою родину на весь мир. Спортсмены тратят годы своей жизни на тяжелейшие тренировки, а какой-то политик скажет им, что они не могут играть в России? Нет, это несправедливо», – заявил депутат Курултая Республики Башкортостан и бывший боец ММА Джефф Монсон.
