Кузнецов о лимите: «В СССР играли без легионеров, результаты показывали, чемпионат был конкурентоспособный. Говорят, рядом с хорошими легионерами будут расти молодые. А так не будут?»
Дмитрий Кузнецов вспомнил, что в СССР легионеров не было.
«Вспоминаю Советский Союз: играли без легионеров, какие-то результаты показывали. И чемпионат был конкурентоспособный. Тогда никто не говорил о деньгах, зарплатах, безумных трансферах.
Да, сейчас говорят, что рядом с хорошими легионерами будут расти и молодые. А так они не будут расти? Думаю, и так будут. Росли, вдруг что-то поменялось – и перестали.
Это зависит от футболиста. Если он хочет, будет прогрессировать. Ужесточат, ослабят – ничего не поменяется», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.
