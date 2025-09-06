«Поколение Карпина и Мостового росло без легионеров. Говорят, что Батраков, Кисляк растут рядом с иностранцами. Они на самом деле растут с Бариновым, Карпукасом, Миранчуками». Шабаров о лимите

Тренер сборной России U21 высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

– Поможет ли лимит на легионеров в развитии молодых россиян?

– Он создаст большую выборку игроков. Клубы понимают, что сейчас надо будет заниматься молодежью, тут не хватит 1-2 игроков. Другие игроки ведь рано или поздно состарятся.

Для молодежной и юношеских сборных России ужесточение лимита идет в плюс. Будет больше молодых ребят с высоким уровнем.

Качество нашего футбола на каком-то этапе просядет, но это временное явление. Молодые ребята вырастут, заматереют, все вернется на свой уровень.

Мы прекрасно помним поколение Карпина и Мостового, они росли без легионеров. Сейчас говорят, что Батраков , Кисляк растут рядом с сильными иностранцами. Они на самом деле растут с нашими игроками – Бариновым , Карпукасом , Миранчуками. Мы почему-то опять говорим, что легионеры им помогают.

В ЦСКА Кисляк тоже растет не только с Пьяничем , но и с Акинфеевым, Дивеевым, Обляковым. Не думаю, что мы сильно просядем, только если временно. Дальше все будет нормально, – сказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.