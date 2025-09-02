Карпин про Дугласа: «Зачем нам те, кто колеблется? Нужны те, кто хочет играть за Россию. Чего расстраиваться? Ему 31 год, было понятно, за какую сборную он хочет играть»

Валерий Карпин не расстроен тем, что Дуглас Сантос не сможет играть за Россию.

Защитник «Зенита » получил российское гражданство в ноябре 2024 года. 31-летний игрок был включен в заявку сборной Бразилии на матчи с Боливией и Чили в отборе на ЧМ-2026, после чего он вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.

– Удивлены сменой гражданства Дугласом Сантосом?

– Было понятно, за какую сборную он хочет играть. Вам непонятно? Все понятно было и до этого. Паспорт он получал не в сборной. Чего расстраиваться? Ему 31, может, ему 40 будет, когда его вернут.

Он колебался, когда был в расширенном списке. Зачем нам те, кто колеблется? Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Лично не общались с ним, через посредников.

Я говорил с Глушенковым до вызова, поговорил и вызвал. Изначально понимал, что он хочет играть за сборную, просто вы об этом не знали, – сказал главный тренер сборной России Карпин.

