Карпин про Дугласа: «Зачем нам те, кто колеблется? Нужны те, кто хочет играть за Россию. Чего расстраиваться? Ему 31 год, было понятно, за какую сборную он хочет играть»
Защитник «Зенита» получил российское гражданство в ноябре 2024 года. 31-летний игрок был включен в заявку сборной Бразилии на матчи с Боливией и Чили в отборе на ЧМ-2026, после чего он вновь сменил спортивное гражданство на бразильское.
– Удивлены сменой гражданства Дугласом Сантосом?
– Было понятно, за какую сборную он хочет играть. Вам непонятно? Все понятно было и до этого. Паспорт он получал не в сборной. Чего расстраиваться? Ему 31, может, ему 40 будет, когда его вернут.
Он колебался, когда был в расширенном списке. Зачем нам те, кто колеблется? Нам нужны те, кто хочет играть за сборную России. Лично не общались с ним, через посредников.
Я говорил с Глушенковым до вызова, поговорил и вызвал. Изначально понимал, что он хочет играть за сборную, просто вы об этом не знали, – сказал главный тренер сборной России Карпин.
