Колосков о Дугласе в сборной Бразилии: «Он мог играть за Россию, но его не приглашали. Сейчас Богу молится, наверное, что так случилось. Я его не осуждаю, наоборот приветствую это»

Вячеслав Колосков отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

«Смена спортивного гражданства Дугласа Сантоса ? Я бы поддержал этот поступок и разделяю его. Впервые в жизни возрастного игрока пригласили в сборную Бразилии . Это в историю войдет.

Сантос мог играть за нашу сборную как российский гражданин, но его не приглашали – его игнорировали. Наверное, Сантос сейчас Богу молится, что так случилось. Теперь он имеет право играть за сборную Бразилии. Так что я его не осуждаю, а наоборот приветствую это.

Насколько правильно тогда было давать паспорт? Это вопрос не к Сантосу, а к руководству клуба. У меня всегда сомнения касаемо таких скоропалительных переходов и вручения российских паспортов кому ни попадя. Осуждаю это.

Считаю, что неверно награждать российскими паспортами, чтобы соблюсти нормы регламента. Это неверно и вредно для имиджа России», – сказал почетный президент РФС.