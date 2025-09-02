Жуков о Дугласе: «Так менять гражданство – не очень красиво. Не совсем этичное поведение»
Александр Жуков осудил Дугласа Сантоса за смену спортивного гражданства.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его. Таким образом, он вновь стал легионером в Мир РПЛ.
«На мой взгляд, это не совсем этичное поведение. Понятно, что Сантос хочет играть за сборную Бразилии, получил приглашение.
Но гражданство – достаточно серьезная вещь. И вот так менять его: сегодня – одно, завтра – другое... Мне кажется, не очень красиво», – заявил первый заместитель председателя Госдумы и болельщик «Спартака».
Дуглас снова сменил гражданство на бразильское. «Зенит» спокоен, а депутаты – злы
Да
Нет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости