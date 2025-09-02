Агент Дугласа о сборной Бразилии: «Его вызвали в самую престижную национальную команду в мировой истории! Вероятно, он рад этому»

Агент Дугласа Сантоса высказался об игре защитника за Бразилию.

Защитник «Зенита », ранее принявший российское спортивное гражданство, получил вызов в сборную Бразилии и принял его.

«Дугласа Сантоса вызвали играть за самую престижную национальную команду в мировой истории! Вероятно, он рад этому.

Я считаю, не стоит спрашивать бразильского спортсмена, насколько хорошо быть вызванным играть за Бразилию», – сказал агент Тиаго Фрейтас.