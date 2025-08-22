Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»

Клаудиньо рассказал, что стремился уйти из «Зенита» в бразильский клуб.

Бразилец играл за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В январе 2025-го Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд», несмотря на интерес бразильских клубов.

«Если бы я перешел в какую-нибудь бразильскую команду, например, «Фламенго » или «Палмейрас», у меня, возможно, был бы шанс попасть в сборную. Поэтому я думал о возвращении в Бразилию, но «Зенит» не хотел меня отпускать и продлил со мной контракт, чтобы порадовать болельщиков и меня самого, чтобы я не грустил в клубе.

Они знали, что я хочу уйти, но не отпускали меня, а когда трансферное окно закрылось, со мной продлили контракт. Если уж я остаюсь, то продлеваю контракт, ведь так выгоднее и для меня, и для моей семьи, конечно же. Мы ведь стремимся к этому, правда?

Я очень хотел [перейти во «Фламенго»]. Я даже разговаривал с некоторыми людьми из клуба. Мы почти все уладили, но никак не могли договориться с «Зенитом». Я действительно хотел уйти. А еще до моего перехода в «Аль-Садд» поступило предложение от «Палмейраса ». Все было почти готово к моему возвращению, но... Говорили, что я не сдержал данное слово, но я говорил, что тот, кто сможет договориться с «Зенитом », сможет меня подписать.

В итоге меня продали «Аль-Садду» [а не «Палмейрасу»], и я здесь счастлив. Это было решение «Зенита». Я сказал «Зениту», что хочу уйти. Я сказал, что хочу лучшего для них, для меня, для клуба, и что решать им. В итоге «Палмейрас» начал тянуть, а потом поступило предложение от «Аль-Садда ». И «Зенит» его принял», – сказал бывший полузащитник «Зенита» в интервью Flashscore.

