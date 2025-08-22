  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»
26

Клаудиньо об уходе из «Зенита»: «Хотел вернуться в Бразилию, но меня не отпускали, продлили контракт. В итоге меня продали «Аль-Садду» по решению клуба»

Клаудиньо рассказал, что стремился уйти из «Зенита» в бразильский клуб.

Бразилец играл за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В январе 2025-го Клаудиньо перешел в катарский «Аль-Садд», несмотря на интерес бразильских клубов.

«Если бы я перешел в какую-нибудь бразильскую команду, например, «Фламенго» или «Палмейрас», у меня, возможно, был бы шанс попасть в сборную. Поэтому я думал о возвращении в Бразилию, но «Зенит» не хотел меня отпускать и продлил со мной контракт, чтобы порадовать болельщиков и меня самого, чтобы я не грустил в клубе. 

Они знали, что я хочу уйти, но не отпускали меня, а когда трансферное окно закрылось, со мной продлили контракт. Если уж я остаюсь, то продлеваю контракт, ведь так выгоднее и для меня, и для моей семьи, конечно же. Мы ведь стремимся к этому, правда?

Я очень хотел [перейти во «Фламенго»]. Я даже разговаривал с некоторыми людьми из клуба. Мы почти все уладили, но никак не могли договориться с «Зенитом». Я действительно хотел уйти. А еще до моего перехода в «Аль-Садд» поступило предложение от «Палмейраса». Все было почти готово к моему возвращению, но... Говорили, что я не сдержал данное слово, но я говорил, что тот, кто сможет договориться с «Зенитом», сможет меня подписать.

В итоге меня продали «Аль-Садду» [а не «Палмейрасу»], и я здесь счастлив. Это было решение «Зенита». Я сказал «Зениту», что хочу уйти. Я сказал, что хочу лучшего для них, для меня, для клуба, и что решать им. В итоге «Палмейрас» начал тянуть, а потом поступило предложение от «Аль-Садда». И «Зенит» его принял», – сказал бывший полузащитник «Зенита» в интервью Flashscore.

Клаудиньо хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали»

Увольнять ли Семака?25151 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
logoпремьер-лига Россия
logoАль-Садд
logoЗенит
logoПалмейрас
болельщики
logoвысшая лига Бразилия
logoФламенго
logoКлаудиньо
logoвысшая лига Катар
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клаудиньо стал чемпионом Катара в составе «Аль‑Садда». «Зенит» поздравил игрока
1418 апреля, 18:19
Медведев о «Палмейрасе» и Клаудиньо: «Мы обменивались документацией, но с оговоркой, что она не имеет юридической силы. Это не хоккей, где клубы договорились, дали игроку билет, и он поехал»
2023 января, 14:04
Медведев подтвердил, что Клаудиньо перейдет в «Аль-Садд»: «Их предложение было лучшим как для «Зенита», так и для игрока»
7922 января, 18:39
Главные новости
Быстров об истории с Дзюбой и деньгами: «Не комментирую. Мы виделись и общались, жали руки и тогда»
15 минут назад
Чемпионат России. «Ахмат» в гостях у «Оренбурга», в субботу «Спартак» сыграет с «Рубином», «Зенит» примет «Динамо» Махачкала
559 минут назадLive
Писарро впечатлили Дрогба и Левандовски как партнеры по команде: «Карьера Роберта невероятна – в ее начале он не был лучшим. И посмотрите, кем он стал»
317 минут назад
Пеп Гвардиола: «Родри все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он лучший»
845 минут назад
Роберто Де Дзерби: «Окружение Рабьо допустило ошибку – посмотрите на их слова, так разрывают отношения. Было бы хорошо раскаяться, и все бы вернулось на круги своя»
559 минут назад
Саншеш близок к переходу в «Панатинаикос». «ПСЖ» отдаст хавбека в третью аренду подряд
16сегодня, 13:55
Франк о срыве трансфера Эзе: «Мне не нужны игроки, которые не хотят в «Тоттенхэм». Мы не хотим видеть тех, кто не желает носить эту замечательную эмблему»
17сегодня, 13:54
Де Лаурентис предложил сократить Серию А до 16 команд: «Это исключило бы матчи, собирающие лишь несколько тысяч зрителей у телевизоров. Вырастет ценность других игр»
11сегодня, 13:46
Нуну о возможном увольнении из «Ноттингема»: «Отношения с владельцем уже не такие хорошие – они изменились, мы не так близки»
26сегодня, 13:40
Анчелотти о сборной Италии: «Кризис поколения. У нас нет выдающихся нападающих, как Вьери, Тотти, Дель Пьеро или Индзаги. Сложно найти талантливых полузащитников»
14сегодня, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Ахмат». 1:0 – Томпсон забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
Гехи о целях в карьере: «Играть до 40 лет. Здорово выигрывать трофеи, но настоящий показатель профессионализма – именно в этом»
6 минут назад
«Вест Хэм» предложил 17+3 млн евро за опорника «Монако» Магасса. Клубы ведут переговоры о трансфере
18 минут назад
Тимощук об Энрике и Жерсоне: «Сделаем все, чтобы вернуть их в лучшее состояние. Мы видим, какая сейчас интенсивность в чемпионате»
20 минут назад
Черчесов о том, что «Ахмат» не выигрывает в Оренбурге с 2019-го: «Сегодня будет первый раз, с божьей помощью. Мы хотим взять свои очки»
221 минуту назад
Аурелио Де Лаурентис: «ПСЖ» предлагал более 200 млн за Хвичу и Осимхена в 2024-м, но я пообещал Конте не продавать. Мы бы взяли Дьокереша на эти деньги»
128 минут назад
Президент «Лилля» Летанг о Жегрове: «Эдон останется с нами. Обсуждение с «Ювентусом» было несколько недель назад»
30 минут назад
Флик об интересе к Фермину и Касадо: «Я не хочу терять ни одного игрока. Сезон будет сложным, мне понадобятся все»
848 минут назад
Мина о переходе в «Барсу»: «Был вариант с «Реалом», но я хотел именно туда. За 7 месяцев Вальверде поговорил со мной лишь в первый день»
352 минуты назад
«Интер» и производитель спортивных часов Sector No Limits стали партнерами. Бренд создаст коллекцию часов с эмблемой клуба
1сегодня, 14:08Фото