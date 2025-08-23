Канищев о желании Вендела уйти из «Зенита»: «Получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут. Удерживать силой никого не надо – без любви ничего не бывает»

Александр Канищев считает, что «Зенит» должен продать Вендела и заменить его.

Экс-игрок сине-бело-голубых также отреагировал на слова Клаудиньо, который заявил , что хотел уйти из петербургского клуба из-за конфликта на Украине.

«Может, кто-то придумал слова Клаудиньо . Но между игроком и клубом должна быть рабочая тайна – договоренности между собой. Это этические нормы, у каждого они свои. Было видно, что Клаудиньо не хочет играть тут. Он был недоволен своим положением. Клаудиньо был лидером, когда хотел играть. В конце уже от него осталась только тень.

Сейчас же в «Зените » не хочет играть Вендел – уже давно хочет уйти. Он получил столько денег, что больше ничего не возбуждает тут. Пусть идет туда, где будет играть. На его место надо купить ребят, которые хотят работать. А удерживать силой никого не надо – без любви ничего не бывает», – сказал Канищев.