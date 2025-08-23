«Клаудиньо – очередной иуда, которых будет еще немало. Конец у них у всех один, закончит он печально. Он и ростом мелкий, и душой». Дмитрий Васильев о словах футболиста про конфликт
Дмитрий Васильев назвал Клаудиньо иудой из-за слов про СВО.
Бразильский полузащитник в интервью Flashscore заявил, что хотел уйти из «Зенита» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».
«Клаудиньо – это очередной иуда, которых, видимо, будет еще немало. Но конец у них у всех один, закончит он печально.
Клаудиньо получил в России все – деньги, любовь болельщиков, комфорт. И вот такой монетой нам отплатил сейчас. Он мелкий ничтожный человек. Клаудиньо и ростом мелкий, и душой. После его заявления не хочется больше вспоминать о нем», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Клаудиньо играл за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В феврале 2023-го он получил российское гражданство.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
