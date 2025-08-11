Булыкин про потолок зарплат: «Ни к чему хорошему не приведет, в футболе больше способов обойти его, чем в хоккее. Главное – агентские комиссионные, платят иногда больше стоимости игрока»

Дмитрий Булыкин считает, что потолок зарплат не решит проблем в футболе.

В Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России . Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«К сожалению, это проблем не решит. В футболе намного больше способов обойти потолок зарплат, чем в хоккее.

Самое главное – не потолок зарплат, а агентские комиссионные. Потому что они иногда достигают даже больше, чем сама стоимость футболиста. Вот в этом направлении нужно двигаться, а не потолок зарплат [вводить].

Есть 10 способов, как обойти это, и все будет нормально, а как сделать так, чтобы агентам не платили 100% комиссионных, а платили хотя бы 10%, как это рекомендуется в ФИФА и УЕФА ? Чтобы контролировать все те деньги, достаточно желания клуба, но, к сожалению, у нас команды тратят намного больше комиссионных, чем нужно.

А потолок зарплат ни к чему хорошему не приведет. Потому что футбол и хоккей – это две разные системы», – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Булыкин.

Потолок зарплат и назначение судей за 2 часа до матча. Инсайды дня о реформах в футболе