Мостовой поддерживает введение потолка зарплат в РПЛ: «Средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Но у нас всегда найдется схема обхода»

Александр Мостовой поддержал идею о введении потолка зарплат в Мир РПЛ.

«Идея неплохая, конечно. Такие правила – следствие раздутого пузыря, в котором средний русский игрок получает такие суммы, от которых в Европе волосы встают дыбом. Не нужно было раздувать зарплаты, и потолки не пригодились бы. Теперь мы пожинаем плоды этого. Были определенные решения в прошлом, из-за которых теперь такие зарплаты русских игроков в первую очередь.

Но в нашем спорте всегда найдется схема обхода подобных правил. Большие команды, думаю, смогут выйти из этого потолка легко», – сказал бывший полузащитник сборной России.

