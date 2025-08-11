Дмитрий Васильев: «Поддерживаю предложение ввести потолок зарплат в нашем футболе. Зарплаты неадекватные, игра – катастрофа, смотреть невозможно»

Дмитрий Васильев поддержал введение потолка зарплат в российском футболе.

«Я поддерживаю предложение Михаила Дегтярева [министра спорта России] ввести потолок зарплат в нашем футболе. Во-первых, слишком много дорогостоящих легионеров, которые подрывают развитие нашего внутреннего резерва. Из-за того, что играют иностранцы, наша молодежь не получает шанса в составе, возможности проявить себя.

А зарплаты, которые получают наши футболисты, вообще неадекватные. А они разве чего-то добились, чтобы столько получать? Посмотришь на их игру – это просто катастрофа, это невозможно смотреть.

Футболисты почему-то решили, что такие зарплаты – это нормально. Пусть они поинтересуются, какие зарплаты в других видах спорта, которые не менее зрелищны, чем футбол, но очень трудоемки.

На свои зарплаты эти спортсмены даже на такси никуда не смогут съездить. Конечно, зарплаты в российском футболе нужно привести к определенной норме. Я согласен в этом вопросе с министром спорта России.

Не надо бояться, что из-за этого упадет уровень нашего футбола. Да никуда он не упадет. Он и так не очень высокий. А для того, чтобы повысить уровень нашего футбола, необходимо создать искусственную мотивацию. На сегодняшний день российский футбол представляет жалкое зрелище», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

