  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Поддерживаю предложение ввести потолок зарплат в нашем футболе. Зарплаты неадекватные, игра – катастрофа, смотреть невозможно»
98

Дмитрий Васильев: «Поддерживаю предложение ввести потолок зарплат в нашем футболе. Зарплаты неадекватные, игра – катастрофа, смотреть невозможно»

Дмитрий Васильев поддержал введение потолка зарплат в российском футболе.

«Я поддерживаю предложение Михаила Дегтярева [министра спорта России] ввести потолок зарплат в нашем футболе. Во-первых, слишком много дорогостоящих легионеров, которые подрывают развитие нашего внутреннего резерва. Из-за того, что играют иностранцы, наша молодежь не получает шанса в составе, возможности проявить себя.

А зарплаты, которые получают наши футболисты, вообще неадекватные. А они разве чего-то добились, чтобы столько получать? Посмотришь на их игру – это просто катастрофа, это невозможно смотреть.

Футболисты почему-то решили, что такие зарплаты – это нормально. Пусть они поинтересуются, какие зарплаты в других видах спорта, которые не менее зрелищны, чем футбол, но очень трудоемки.

На свои зарплаты эти спортсмены даже на такси никуда не смогут съездить. Конечно, зарплаты в российском футболе нужно привести к определенной норме. Я согласен в этом вопросе с министром спорта России.

Не надо бояться, что из-за этого упадет уровень нашего футбола. Да никуда он не упадет. Он и так не очень высокий. А для того, чтобы повысить уровень нашего футбола, необходимо создать искусственную мотивацию. На сегодняшний день российский футбол представляет жалкое зрелище», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Потолок зарплат и назначение судей за 2 часа до матча. Инсайды дня о реформах в футболе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
logoДмитрий Васильев
деньги
потолок зарплат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаврилов о Жедсоне: «Сейчас ноунеймами модно называть таких. Не знаю – где он играл, что там делал? Почему приехал сюда из хорошего чемпионата, раз стоит 30 млн?»
22вчера, 15:23
Дегтярев о ситуации с «Химками»: «Это же диагноз нашего футбола. Порядок будем наводить – все знают, у кого рыло в пушку. Правоохранители тоже подключились, благодарю их»
19вчера, 14:51
Дегтярев – федерациям и лигам: «Шантажировать меня букмекерскими деньгами не получится. Идите рекламу продавайте!»
60вчера, 14:32
Главные новости
Андрей Падин: «Кульгускин показал хорошую стрельбу, но все-таки больше соревновался на юниорских стартах. Там другая конкуренция и атмосфера»
вчера, 15:40
Падин о сборе биатлонистов в Логойске: «Место очень хорошее. Здесь удачно расположено стрельбище, рельеф трассы более сложный, чем в Раубичах»
вчера, 15:30
Падин о допуске биатлонистов: «Поедут на Олимпиаду или не поедут – они трудятся в полном объеме, готовятся к олимпийскому сезону»
1вчера, 10:26
Андрей Падин: «Сливко старается не отставать от мужчин, а мужчины, в свою очередь, стараются не проиграть ей в стрелковых тестах»
вчера, 10:19
Дмитрий Васильев: «Нам нужно последний раз пойти на компромисс и поехать на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. А дальше для этого нет оснований»
2910 августа, 18:20
Йоханнес Бо – Зигфриду Мазе: «Спасибо, что создал монстра в виде Мартена Фуркада, который стал той искрой, необходимой норвежскому биатлону»
110 августа, 06:34
Дмитрий Ярошенко: «Тихонов – эталон мужчины и спортсмена. Он в спорте как Высоцкий в музыке»
2910 августа, 06:08
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
149 августа, 20:30
Blink-2025. Ульдал выиграл финал масс-старта, Перро – 2-й, Жаклен – 3-й, Кристиансен – 5-й, Лагрейд и Дале выбыли в полуфинале
9 августа, 20:13
Blink-2025. Виттоцци победила в масс-старте, Жанмонно – 2-я, Арнеклейв – 3-я, Брезаз-Буше – 4-я
19 августа, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
14 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28