Губерниев про потолок зарплат в РПЛ: «В хоккее же есть, живут как-то. Когда траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век»

Дмитрий Губерниев поддержал введение потолка зарплат в российском футболе.

Ранее стало известно, что в Мир РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026 года в рамках реформ Министерства спорта России. Министр Михаил Дегтярев заявил относительно готовящегося ужесточения лимита: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста».

«Жить надо по средствам в любом случае. Деньги, естественно, важны и зарабатывать их хочется. Но когда футбольные зарплаты и траты превращаются в бешеные деньги, это вызывает вопросы у министра спорта в наш непростой экономический век.

В любом случае история интересная, и ее нужно решать, как и вопрос о лимите на легионеров, вместе с РФС . В хоккее же есть потолок зарплат. Живут же как-то они.

А футбол в этом смысле – игра, которая тащит за собой даже хоккей. Это нормальное предложение», – сказал телеведущий, комментатор и советник министра спорта РФ Губерниев.

