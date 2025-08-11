Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Михаил Дегтярев высказался о зарплатах в Мир РПЛ при ужесточении лимита.

Министр спорта РФ не считает, что российские футболисты потребуют больше денег в новых условиях. В пример он привел Фонбет Чемпионат КХЛ, где действует потолок зарплат.

Ранее чиновник сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Потолок зарплат – в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур », я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй – можешь игрока подороже взять, можешь – подешевле.

А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу?

Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать – пожалуйста», – сказал Дегтярев в эфире канала «Россия 24».