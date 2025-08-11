  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
149

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»

Михаил Дегтярев высказался о зарплатах в Мир РПЛ при ужесточении лимита.

Министр спорта РФ не считает, что российские футболисты потребуют больше денег в новых условиях. В пример он привел Фонбет Чемпионат КХЛ, где действует потолок зарплат. 

Ранее чиновник сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Сейчас заявлять можно до 13 иностранцев и 8 из них одновременно выпускать на поле.

«Потолок зарплат – в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй – можешь игрока подороже взять, можешь – подешевле.

А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу?

Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать – пожалуйста», – сказал Дегтярев в эфире канала «Россия 24». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
Р-Спорт
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoЦСКА
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Михаил Дегтярев
деньги
logoАмур
лимит на легионеров
потолок зарплат
агенты
logoМихаил Дегтярев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бубнов об ужесточении лимита: «Что Дегтярев прицепился к легионерам? Других проблем нет? Нынешний действует давно и всех устраивает»
1608 августа, 10:14
Депутат Свищев за ужесточение лимита: «Это уравняет шансы команд, хотя качество футбола может упасть. Сейчас уникальное время, надо помочь россиянам развиваться в условиях отстранения»
1187 августа, 11:51
Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»
1625 августа, 14:50
Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»
2035 августа, 14:17
Депутат Журова о лимите в РПЛ: «Почему мы должны тратить большие деньги на иностранцев? Болельщики хотят видеть воспитанников. Многие настроены патриотично»
24228 июля, 10:02
Главные новости
Дацюк о «Детройте»: «Перестройка занимает около 7 лет, путь на вершину длиннее. Не хватает лидеров, может, сегодня игроки взрослеют медленнее, некоторые вечно остаются подростками»
5вчера, 21:57
Сергей Самсонов о Свечникове: «Был одним из лучших в «Каролине» и всей НХЛ в плей-офф. Это специфическая команда, в другой набрал бы на 15-20% очков больше»
1вчера, 21:43
Директор «Эдмонтона» о Березкине: «Может претендовать на место в топ-9 нападения. Зависит от того, хочет ли он попробовать себя в сильнейшей лиге или ему комфортнее там, где он сейчас»
2вчера, 21:27
Гатиятулин о стажировке в «Ванкувере»: «В НХЛ задаются стандарты, мы пробуем что-то внедрять. В «Каролине» тоже был, узнал их систему, в «Далласе». Это открыло глаза в плане атакующего хоккея»
1вчера, 20:41
Батрак об уходе Ливо из «Салавата»: «Не вписывался в бюджет, 100 млн рублей он нигде не будет получать сейчас. В чем задумка расторжения со словами, что он опоздал на сборы, не понял»
2вчера, 20:22
Сергей Самсонов об Овечкине: «Великий игрок, забивает по 40 голов за сезон в свои годы, это уникально. Экс-вратари говорят, что не могут прочитать его бросок, понять, куда шайба полетит»
вчера, 19:45
КХЛ не аннулировала контракт Ливо с «Салаватом» «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста»
3вчера, 19:32
Агент Ливо о будущем форварда: «С «Салаватом» будем судиться, может. В КХЛ у нас порядка 5 предложений, возможно, это будет НХЛ или Швейцария»
15вчера, 19:07
Павел Дацюк: «Детройт» выйдет в финал конференции. «Флориде» будет сложно завоевать третий Кубок Стэнли подряд, мотивация не та»
8вчера, 18:49
Быков об уходе Ливо из «Салавата»: «Зная его качество как игрока – согласитесь, не просто так контракт был разорван. Сложно комментировать решение клуба»
3вчера, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Капитан «Ак Барса» Марченко: «Мне нравится теннис, Федерер – лучший в истории. Моя супруга – бывшая теннисистка, играем в свободное время»
1вчера, 21:11
«Миннесота» подписала с Джеком Джонсоном просмотровый контракт. У 38-летнего защитника 1228 матчей в НХЛ и 342 очка
вчера, 20:59
Дацюк о Демидове: «Скромный, но дерзкий на льду, за ним приятно наблюдать. Хотелось бы, чтобы таких игроков было больше»
1вчера, 20:07
Михаил Фисенко: «Деньги отдаю жене, своими не владею. В наше время важно быть грамотным в финансовых вопросах»
3вчера, 19:21
Анвар Гатиятулин: «Джентльмены удачи» и «Берегись автомобиля» – мои любимые фильмы, музыка – Высоцкий, еда – куриные котлеты, я не привередлив»
1вчера, 18:25
Новичок «Ак Барса» Калынак: «Если бы не хоккей, играл бы в гольф. В Казани хорошее поле, хотелось бы выбраться на него. Я вырос в маленьком городе на ферме, мог стать механиком»
вчера, 17:13
Сергей Самсонов о США: «Разницы в менталитете не замечаю, плохого отношения к русским там нет. Американцам интересно, спрашивают, как обстановка в России»
1вчера, 16:28
«Северсталь» интересуется форвардом «Локомотива» Лихачевым (Metaratings)
вчера, 16:12
Брылин о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь на хороший диалог, взаимопонимание, позитивные моменты, которые будут после. Время покажет»
1вчера, 16:00
Правило о минимальной вместимости арен не будет распространяться на «Витязь» в случае возвращения в КХЛ
5вчера, 15:39