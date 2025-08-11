Кожевников о потолке зарплат в РПЛ: «Лучше не станет. Футбол люблю, но наш не смотрю. Не понимаю, зачем платить такие деньги, особенно без международных турниров»

Александр Кожевников заявил, что не смотрит российский футбол.

Ранее Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров.

Министр спорта РФ не считает, что российские футболисты потребуют больше денег в новых условиях. В пример он привел Фонбет Чемпионат КХЛ, где действует потолок зарплат.

«Футбол люблю, но наш не смотрю. Не смотрится, и все. Не понимаю, зачем платить такие деньги, особенно без международных турниров.

Лучше не станет [от введения потолка зарплат]. В некоторых странах почти нет импортных футболистов – один-два человека, а не второй состав, как у некоторых команд. Тем более, что тратятся государственные деньги.

Когда вернемся в международные турниры – тогда можно будет покупать легионеров. А пока многое из того, что происходит в нашем футболе, мне непонято», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников .

