В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта (Иван Карпов)

В Мир РПЛ может появиться потолок зарплат.

Новое финансовое правило могут ввести в российском чемпионате с лета 2026 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что проект нововведений уже подготовлен.

Потолок зарплат может стать частью реформ Министерства спорта в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

Какой суммой будут ограничены расходы клубов на зарплаты, не уточняется.

Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. С какого перепугу? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»