В РПЛ могут ввести потолок зарплат с лета 2026-го в рамках реформ Минспорта (Иван Карпов)
В Мир РПЛ может появиться потолок зарплат.
Новое финансовое правило могут ввести в российском чемпионате с лета 2026 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. Утверждается, что проект нововведений уже подготовлен.
Потолок зарплат может стать частью реформ Министерства спорта в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.
Какой суммой будут ограничены расходы клубов на зарплаты, не уточняется.
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. С какого перепугу? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31251 голос
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости